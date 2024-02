Trofeo Oltrarno | foto e classifica della 37esima edizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Firenze, 4 febbraio 2024 – Nel suggestivo scenario del Circolo Vie Nuove, situato lungo il Viale Giannotti a Firenze, è partito con grande entusiasmo il 37°. La competizione, da sempre apprezzata dagli appassionati di corsa, ha visto la partecipazione di quasi 700 podisti, confermando il successo delle edizioni precedenti. Il percorso proposto offre tre opzioni: la classica competizione di 14 chilometri, insieme a distanze ridotte di 8 e 4 chilometri per i partecipanti non competitivi. Il tracciato, affascinante e panoramico, è presidiato da oltre 50 persone, come dichiarato dal presidente del sodalizio, Sergio Carini, al fine di garantire la sicurezza durante la gara. A supporto, l'apportoMisericordia di Badia a Ripoli si è dimostrato fondamentale. Podismo, ledel...