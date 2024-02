Trionfa in Francia la rivoluzione dei diritti omicidi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 4 febbraio 2024) Maggioranza schiacciante, appena due dozzine di no, l’Assemblea nazionale francese mette in Costituzione la ghigliottina per i bambini concepiti ma non ancora nati, l’aborto o interruzione ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti