Treviso Virtus Bologna | dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 – Posticipo di campionato per lache dopo la bellissima e faticosa vittoria in Eurolega ha avuto un giorno in più di riposo e scende in campo, lunedì sera alle 20, al PalaVerde diper affrontare i padroni di casa della Nutribullet. Con la gara asi chiude la 19esima giornata di serie A, con Marco Belinelli e compagni che hanno l’occasione di riportarsi soli al secondo posto in classifica, staccando Venezia e rimanendo a -2 dalla capolista Brescia. Indisponibile Devontae Cacok per il resto coach Luca Banchi dovrebbe ruotare i propri giocatori anche in vista delle prossime sfide che attendono i bianconeri. “è una squadra profondamente rinnovata rispetto alla compagine incontrata nel girone di andata, che ha già dimostrato di aver trovato migliore ...