Treviso | con il trattore imita Fleximan e abbatte i cartelli dei 30 chilometri all’ora

(Di domenica 4 febbraio 2024) In tanti lo chiamano già Cartelman. Ha voluto seguire le orme di, stavoltando icon il limite di velocità a 30, piazzati da poco meno di un giorno a Cappella Maggiore, in provincia di. Lo ha fatto però non con la forza bruta, bensì con il, agendo alle 22 di giovedì e distruggendo così cinquestradali piazzati il giorno prima. Il caso è riportato su Il Gazzettino. A segnalarlo le testimonianze di alcuni residenti e i segni degli pneumatici sul posto. La sindaca, Mariarosa Barazza, ha annunciato che presenterà denuncia, e che intanto rimetterà a posto irimossi. L’ordinanza della ‘zona 30‘ era stata emessa dal Comune il 26 gennaio scorso, per motivi di ...

La denuncia della sindaca Mariarosa Barazza: "Atto vile e gravissimo". Indagini per individuare il responsabile ...CAPPELLA MAGGIORE (TREVISO) - Non bastavano Fleximan e Parcman. Ora c'è anche Cartelman che abbatte la cartellonistica stradale appena installata per istituire 30 ...