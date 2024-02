Trento-Varese oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 19^ giornata dellaA1di. Momento decisamente negativo per gli uomini di coach Galbiati, che con cinque sconfitte consecutive sono crollati all’ottavo posto. Discorso leggermente diverso per gli ospiti, che dopo due sconfitte di fila con Venezia e Virtus Bologna sono tornati a vincere, battendo Cremona. I lombardi, quindi, cercheranno un altro colpo esterno per provare a migliorare ancora la classifica, per il momento ancora negativa. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 4 febbraio sul parquet della Il T Quotidiano Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in...