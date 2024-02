Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione auto in fila sul grande raccordo anulare il lungo la carreggiata interna tra la casa è la Salaria stessa situazione sull’ esterna tra Colombo e via Tuscolana 9020 poi persulla via del mare e sulla parallela via Ostiense all’altezza di Acilia versotrafficata via Cristoforo Colombo covalentemente tra via di Acilia malafede in direzione centro città prosegue il blocco delfino alle 20:30 all’interno della fascia verde per i veicoli a benzina a fino a Euro 3 e diesel fin Euro 4 blocco che si ripeterà anche domani lunedì 5 febbraio dalle 9 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 19 del mattino Grazie per il momento è tutto Buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...