Traffico Roma del 04-02-2024 ore 18 | 30

(Di domenica 4 febbraio 2024) Luceverdedi Robben trovati dalla redazione rallentamenti sulla via Cassia tra la torta e la via Trionfale versopiù avanti incidente rallenta iltra via di Casal Saraceno e via al sesto miglio in questa direzione rallentamenti per incidente anche in via di Torrevecchia siamo all’altezza di via Paolo fiordespini auto in fila sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra la via Prenestina e a via Ardeatina si sta situazione sulla Senna a via Pontina è la via Tuscolana fine persulla via del mare tra via de cillia e Vitinia versorallentamenti anche sulla parallela via Ostiense Tra via di Acilia e Fiumalbo trafficata la Cristoforo Colombo con la lente via Ermanno Wolf Ferrari e via di Malafede versoe sulla Pontina ci sono allenamenti e code ...