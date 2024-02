Traffico Roma del 04-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Luceverdene ho ben trovati dalla redazione Un incidente alla delsulla via Cassia tra via di Casal Saraceno e via al sesto miglio in quest’ultima direzione rallentamenti e code sul raccordo lungo la carreggiata interna tra via Prenestina e la via Ardeatina senza situazione sull’ esterna tra via Pontina è la via Tuscolana file perpoi sulla via del mare tra via di Acilia Vitinia versoe rallentamenti sulla parallela via Ostiense Tra via di Acilia in via Fiumalbo trafficata dalla Cristoforo Colombo che rallentamenti tra via Ermanno Wolf Ferrari e via di Malafede versoe sulla via Pontina ci sono lentamente le cose tra Pomezia e Castel di Decima versosu litorale a Ostia per una manifestazione è chiusa a via delle Repubbliche Marinare nel tratto verso ...