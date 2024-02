Traffico Roma del 04-02-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente con ilsulla via del mare tra via Fiumalbo e Vitinia versonon interventi persulla Cristoforo Colombo 3 via di Acilia in via di Malafede versoe rallentamenti poi sulla via Pontina tra Castelno è Castel di Decima verso l’Eur a Castelverde in corso fino alle 17:30 la ventesima edizione del carnevale possibile disagio in tutta l’area circostante di via di Massa di San Giuliano e via pedicciano ricordiamo che fino a domani saranno in vigore le misure emergenziali antismog con stop all’interno della fascia verde oggi il prossimo blocco e dalle 16:30 alle 20-30 blocco per i veicoli a benzina fine Euro 3 diesel Euro 4 film e anche i ciclomotori e motoveicoli a due ruote fineuro 1 e ciclomotori e ...