Traffico Roma del 04-02-2024 ore 15 | 30

(Di domenica 4 febbraio 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazioneregolare su Grande Raccordo Anulare su percorso Urbano della A24 chi viaggia senza disagi rilievo anche sull'intero tratto della tangenziale est terminati in anticipo e lavori di potatura a Monteverde riaperte è transitabile via Federico Ozanam e Piazza di Donna Olimpia a Castelverde in corso fino alle 17:30 la ventesima edizione del carnevale possibili in tutta l'area circostante di via di Massa di San Giuliano e via pedicciano ricordiamo che fino a domani saranno in vigore le misure emergenziali antismog con stop all'interno della fascia verde oggi il prossimo blocco sarà dalle 16:30 alle 20:30 blocco per i veicoli a benzina in Euro 3 e diesel Euro 4