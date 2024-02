Traffico Roma del 04-02-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Luceverdebuona domenica e ben trovati dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagi di rilievo anche sull’intero tratto della tangenziale est acittà prestare attenzione lungo via Cilicia per la presenza di un incidente vicino Piazza Galeria in direzione Piazza Tuscolo stessa raccomandazione per chi si trova su via dell’Arco di Travertino altezza via Carroceto via dei Fori Imperiali è isola pedonale per l’intera giornata ricordiamo Dunque La deviazione di diverse linee del trasporto pubblico della zona sono terminati in tarda mattinata ai lavori di potatura su via Federico Ozanam è riaperta altra via Donna Olimpia via Francesco Catel nella zona di Monteverde tornano regolari anche gli autobus dell’intera area prima chiusa la ...