Traffico Roma del 04-02-2024 ore 13 | 30

(Di domenica 4 febbraio 2024) Luceverdesul grande raccordo anulare coda in carreggiata interna tra la Casilina e la via Appia menta in carreggiata esterna altre cose dallaFiumicino la via del mare sulla casaGrande Raccordo Anulare verso Castel dei ceveri lo stesso sulla Cassia rallentamenti tra Tomba di Nerone verso la Giustiniana Comunque adesso le cose sono in smaltimento ci spostiamo a sud con auto in colonna verso fuorisulla Cristoforo Colombo tra Vitinia e laxia ricordiamo fino a domani in vigore le misure emergenziali antismog con stoffa all’interno della fascia verde oggi il blocco dalle 1630 alle 20:30 per i veicoli a benzina fino a Euro 3 fino a Euro 4 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene dai amore Barbara Taormina è tutto un servizio a cura ...