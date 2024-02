Traffico Roma del 04-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto spostamenti ee non mento sulle consolari in uscita dasulla Cassia bise code dal verso Castel de’ ceveri sulla Cassia con code da Tomba di Nerone verso la Giustiniana in direzione di Latina code a tratti sulla via Pontina da raccordo verso Castel di Decima sul Gra ancora disagi e code in carreggiata interna tra il bivio con A24L’Aquila e Pontina ricordiamo fino a domani 5 febbraio saranno in vigore le misure emergenziali antismog con stop all’interno della fascia verde oggi il prossimo blocco dalle ore 16:30 alle 20:30 per i veicoli a benzina fino ad Euro 3 e per i diesel fino ad Euro 4 a Castelverde in corso la ventesima edizione del carnevale possibili disagi in tutta l’area circostante via di Massa di San Giuliano e via pedicciano ...