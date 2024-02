Traffico Roma del 04-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Luceverdedalla redazione sul grande raccordo anulare Code in carreggiata interna tra Laurentina e la Pontina ricordiamo fino a domani 5 febbraio saranno in vigore le misure antismog con stop all’interno della fascia verde fino alle 12:30 oggi fino alle 12:30 e successivamente dalle 16:30 alle 20:30 blocco per i veicoli a benzina fino a Euro 3 e Euro 4 ci spostiamo a Castelverde dove oggi si terrà la ventesima edizione del carnevale possibili disagi in tutta l’area circostante via di Massa di San Giuliano e via di Pellizzano attenzione per un incidente in città in via delle Capannelle all’altezza di via del Calice al momento rallentamenti ci spostiamo ancora sul litorale di Ostia per una manifestazione con chiusura di via delle Repubbliche Marinare il tratto che va da Lungomare Paolo Toscanelli a Corso Duca di Genova per i dettagli di queste di altre notizie potete ...