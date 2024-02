Traffico Roma del 04-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto prudenza nella guida per un incidente segnalato dalla polizia locale su via Salaria code all’altezza del raccordo salario Settebagni Ci sono code anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra le uscite Casilina Appia fino a domani 5 febbraio saranno in vigore le misure emergenziali antismog con stop all’interno della fascia verde oggi domenica fino alle 12:30 e successivamente dalle 16:30 alle 20:30 il blocco è per i veicoli a benzina fino a Euro 3 per i diesel fino ad euro 4 previsti sempre fino a domani lavori di potatura a Monteverde con chiusura di via Federico Ozanam tra Piazza Donna Olimpia a via Francesco Catel intanto a Castelverde oggi si terrà la ventesima edizione del carnevale possibili disagi in tutta l’area circostante vieni Massa di San Giuliano in via pedicciano Litorale a Ostia sempre per una manifestazione ...