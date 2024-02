Traffico Roma del 04-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione non si evidenziano disagi di rilievo al momento sulla rete stradale della capitale lo ricordiamo fino al 5 febbraio saranno in vigore le misure emergenziali antismog stop all’interno della fascia verde per i veicoli più inquinanti oggi fino alle ore 12:30 e successivamente dalle 16:30 alle 20:30 il blocco riguarderà i veicoli a benzina fino ad Euro 3 e i diesel fino all’Euro qua lavori di potatura in corso fino al 5 febbraio a Monteverde via Federico Ozanam la strada è chiusa tra Piazza Donna Olimpia via Francesco Catel pertanto le linee bus in zona saranno deviate proseguono gli interventi di scavo su via Salaria che resta chiusa verso centro tra via Panama via Bruxelles 3 via Yser viale Liegi possibili disagi per gli interventi di manutenzione e Restauro di Ponte del Risorgimento chiuso in prossimità di svincolo di raccordo ...