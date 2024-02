Traffico Roma del 04-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto anche in questa domenica saranno in vigore le misure emergenziali antismog lo stop all’interno della fascia verde sarà attivo Dalle 7:30 alle 12:30 e successivamente dalle 16:30 alle 20:30 blocco per i veicoli a benzina fino ad Euro 3 diesel fino ad euro 4 per ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote diesel fino a due a due ruote invece diesel fino ad Airuno diversi gli appuntamenti in questa giornata nella capitale si terrà il carnevale di Castelverde interessate via di Massa di San Giuliano e via pedicciano previste gelate spettacoli Per la ventesima edizione dell’evento non si escludono disagi in tutta l’area circostante sul litorale a Ostia per una manifestazione socio-culturale chiusa viale delle Repubbliche Marinare nel tratto il verso del Lungomare Paolo Toscanelli a Corso Duca di Genova in tema lavori ...