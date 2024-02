Torres-Sestri Levante oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo la pesante sconfitta subita nello scorso turno, hanno bisogno di tornare subito al successo continuare a sperare nella promozioneinB. La formazione ospite, dal suo canto, spera di portare a casa dei preziosi punti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 febbraio alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Nella ventiquattresima giornata del girone B di Serie C, il Gubbio vince 3-1 contro la Vis Pesaro, mentre la Juventus Next Gen batte l'Ancona 3-2. Il Cesena pareggia 0-0 con la Fermana, mentre il Pesc ...45'+3: finisce il primo tempo senza reti tra Cesena e Fermana. Di Shpendi sul finale di frazione l'occasione più grande, con Furlanetto che salva i marchigiani. Cesena nel complesso leggermente ...Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score dei gironi A, B e C che sabato 3 febbraio sono coinvolti in 13 partite valide per la 24^ giornata.