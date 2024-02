Torre del Greco | avevano 4kg di hashish in un deposito

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio padre e figlio di 66 e 40 anni. Durante una perquisizione in un locale nella loro disponibilità, i militari hanno rinvenuto 3 chili e 900 grammi di hashish, suddivisi in ben 39 panetti. Con lo stupefacente anche materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 2mila euro in contante ritenuto provento illecito. Sono stati portati entrambi in carcere, in attesa di giudizio.