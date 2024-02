Toro frenato | con la Salernitana finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Torino si ferma contro la, i granata non vanno oltre lo 0-0 in casa contro l’ultima in classifica. La squadra di Juric conferma i propri pregi, con un’altra sfida chiusa senza subire reti, ma anche gli enormi difetti, con i gol fatti che sono appena 20 in 22 giornate. La corsa all’Europa si complica, mentre i campani riescono ad interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive. Juric sceglie Sazonov per sostituire l’infortunato Buongiorno e conferma Tameze come ‘braccetto’ di destra, con Djidji che si accomoda fuori. Tra Ricci e Ilic la spunta il primo per il posto in mediana al fianco di Linetty, per il resto il tecnico ripropone Bellanova e Lazaro sulle corsie e Vlasic a supporto di Sanabria e Zapata. Inzaghi lancia subito i nuovi acquisti Pasalidis e Boateng nella retroguardia e per l’attacco punta su Candreva e ...