Torna in tv Mare Fuori ed è subito boom | anche nelle critiche Il regista Verdelli | “La serie va capita” e per tanti “mostra il male”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 4 febbraio 2024) Undi visualizzazioni su Raiplay, al momento due milioni e mezzo. Poi ci sarà l’approdo nella prima serata tv. La quarta stagione di “” è già un successo, pensata come unadove l’affezione ai personaggi e alla loro storia somiglia a quella per gli sceneggiati anni Settanta e Ottanta. Rosa, Carmine, Pino, Edoardo e gli altri hanno catturato la passione di milioni di teenager e adulti con l’attenzione e l’immedesimazione per i loro sogni e i loro drammi. “”, però, scatena polemiche e divide una parte dell’opinione pubblica su un possibile messaggio sbagliato che diffonde la fiction. La prima ad essere molto critica è Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso in piazza Municipio durante una rissa. “Mi dispiace dirlo ma ...