Torino | Vagnati | «Radonjic poco professionale | sul futuro di Juric…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le parole di Davide, direttore sportivo del, sulla cessione died il possibile rinnovo di Juric Davide, direttore sportivo del, ha parlato a Sky Sport in occasione della gara contro la Salernitana.– «Abbiamo investito tanto nell’ultimo periodo, abbiamo fatto quello che volevamo fare. Gli obiettivi che volevamo prendere, compatibilmente con le esigenze tecniche, numeriche ed economiche li abbiamo centrati. C’era chi comenon aveva più l’entusiasmo per stare al, dettato anche da poca professionalità. Mi spiace dirlo, ma è così. Giusto che rimanesse chi avesse voglia di venire al Filadelfia ogni mattina, cercando di migliorarsi». RINNOVO JURIC – «Non ne abbiamo parlato. In questo ...