Torino-Salernitana | le formazioni ufficiiali | Sazonov titolare | debutta Boateng

Torino-Salernitana si gioca domenica 4 febbraio 2024, alle ore 12.30, allo stadio Olimpico Grande Torino. Torino-Salernitana sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e scaricando l'app di DAZN su un ...Ecco le formazioni ufficiali della gara di mezzogiorno e mezza tra il Torino e la Salernitana. In campo Tameze in difesa con Sazonov, Linetty in mediana per ...Nel Toro c'è Sazonov per sostituire Buongiorno, con Tameze ancora una volta impiegato da braccetto di destra. In mezzo al campo c'è Linetty con Ricci, per il resto nessuna sorpresa nell'undici ...