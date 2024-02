Torino-Salernitana 0-0 | pari senza gol ed emozioni all' Olimpico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 – Finisce a reti bianche il “lunch match” della ventitreesima giornata di Serie A, tutto a tinte granata, tra ilpadrone di casa e la. Un punto a testa, che scontenta di fatto entrambe le squadre e che arriva al termine di una gara in cui a latitare, oltre ai gol, sono state le. Il Toro ha cercato sin dai primi 45’ di prendere l’iniziativa con un possesso palla che però si è rivelato troppo sterile, visto che al termine del primo tempo nessuna delle due squadre è riuscita a concludere nello specchio della porta avversaria. Per vedere il primo tiro in porta si è dovuto attendere la frustata di controbalzo di Linetty, al 67’, mentre sono finite fuori misura anche se di un soffio le giocate di Ricci e Masina, che non hanno punito unache la ...