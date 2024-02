Torino-Salernitana 0-0 | niente gol oggi all’Olimpico

“Ho chiesto a Boateng un sacrificio . Poi ho perso Pasalidis e ho messo dei terzini a gara in corso. Un tiro a testa in porta, il pareggio è giusto. ... (sportface)

Vince l'equilibrio allo "Stadio Olimpico Grande Torino", dove la squadra allenata da Ivan Juric non riesce ad abbattere il muro eretto dalla Salernitana di Filippo Inzaghi, che muove la sua classifica ...A Torino la Salernitana torna a muovere la classifica e si tiene stretta le prestazioni di Pasalidis (infortunio però alla spalla al 70') e soprattutto Boateng (in campo fino al 60') che nonostante la ...Torino e Salernitana non si fanno male e pareggiano per 0-0. Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo il lunch match, ...