Torino-Salernitana 0-0 LIVE | fine primo tempo

(Di domenica 4 febbraio 2024) All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24.Prima frazione povera di emozioni, con nessuna delle due squadre che è riuscita a rendersi realmente pericolosa. Più propositivo comunque il

Torino e Salernitana scendono in campo per il lunch match della 23esima giornata di Serie A. All'Olimpico Grande Torino, Sazonov prende... (calciomercato)

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Torino-Salernitana l’episodio chiave della Moviola ... (calcionews24)

All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Salernitana : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE ... (calcionews24)

All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE ... (calcionews24)

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Torino e Salernitana, valida per la 23^ giornata di Serie A, il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati ha rilasciato alcune dichiarazioni ai ...PRIMO TEMPO 38' Prova a ripartire in contropiede il Toro, sbagliato l'ultimo passaggio. 36' Ricci liberato al cross a destra, sbaglia tutto e mette direttamente sul fondo. 35' ...04.02 12:09 - IL DATO - Napoli senza gol in 8 gare su 14 con Mazzarri, nessuno ha fatto peggio da novembre ...