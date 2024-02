TOP10 | DOC E C’È POSTA PER TE AL VERTICE | I FANTASTICI 5 FUORI DALLA CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nuovo appuntamento, della quinta stagione, con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Sul podio troviamo il granitico Doc Nelle Tue Mani 3 sempre oltre i 5 milioni di telespettatori. Al secondo posto c’è C’èper Te, mentre al terzo posto la fiction La Lunga Notte: La Caduta del Duce.la serie I5. Rai1, nell’arco della giornata, segna il 18.66% a fronte del 18.82% di share di Canale 5. Il distacco si fa molto più ampio in prime time: 21.72% per Rai1 contro il 16.81% di Canale 5 grazie anche ai record positivi di Affari Tuoi e negativi di Striscia. N.B. Tutte le classifiche che vengono pubblicate su BubinoBlog sono fatte sui valori assoluti, non prendendo in considerazione il fattore durata. Passiamo in rassegna la ...