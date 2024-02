Tony Dallara spaventa la Venier | caos in studio | Video

(Di domenica 4 febbraio 2024)è stato uno degli ospiti della'ultima puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1. Il cantante, a un certo punto dell'intervista, ha detto: "Andare avanti e dedicare le canzoni alle belle signore, alle donne". "A tutte le signore", ha quindi aggiunto la conduttrice, Mara, che poi si èta quando l'artista ha iniziato a cantare all'improvviso uno dei suoi brani più noti: "Bambina, bambina... E' quella lì". Vedendo la reazione della presentatrice, il pubblico è scoppiato a ridere. Poiha ripreso la parola: "Comincio io?". E Mara gli ha spiegato: "No comincia l'orchestra". A quel punto è partita l'esibizione. Ildel siparietto è diventato virale sui social, dove è stato parecchio commentato. Sui social, però, c'è anche chi ha ...

