“Tono” | quando la contaminazione è ricchezza | promosso all’esordio il Festival del Politecnico delle Arti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bergamo. Si è da poco concluso l’anno di Bergamo e Brescia Capitali italiane della Cultura ed è già tempo di ripre. È sempre tempo di ripre per riaccendere lo stupore. Allo Spazio Daste, la sera di sabato 3 febbraio, non manca davvero niente: c’è l’arte in ogni forma che può – visiva, corporea, sonora, emozionale –; c’è uno spazio interno che si fa piazza di scambio e accoglienza; ci sono le persone. Soprattutto, ci sono le persone. “” – così si chiama ilal debutto e in programma fino a domenica 11 febbraio 2024, con appuntamenti tra il Teatro Donizetti e, appunto, lo Spazio Daste – prende forma grazie aldi Bergamo, polo di alta formazione nato dalla fusione del Conservatorio G. Donizetti con l’Accademia di Belle ...