Titoli di Stato | corsa delle famiglie a BOT e BTP

(Di domenica 4 febbraio 2024) Cresce la quantità di debito pubblico del nostro Paese in mano alle. Negli ultimi due anni, infatti, la quota di bot e btp detenuta dai piccoli risparmiatori è più che raddoppiata e nel corso del 2023 si è assistito a una vistosa accelerazione: a dicembre 2021, con il debito che aveva toccato i 2.572 miliardi, il mercato retail aveva il 6,4%obbligazioni emesse dal Tesoro in circolazione, vale a dire 685 miliardi su 2.234 miliardi complessivi dial debito pubblico A fine 2022, con il debito che aveva toccato i 2.757 miliardi, un primo scatto: la percentuale distatali in mano alleera salita all’8,7% (199 miliardi su 2.280 miliardi di). Ma è nei primi 10 mesi dello scorso anno che, tra Btp Italia e Btp Valore, la ...