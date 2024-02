Tirreno-Adriatico 2024 | il percorso e le tappe

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dal 4 al 10 marzo prossimi si terrà la, giunta alla 59esima edizione. La tradizionale Corsa dei due Mari, che prevede setteper un totale di 1115 km, toccherà quattro regioni del Centro-Italia, partendo dalla Toscana, per poi attraversare l’Umbria e l’Abruzzo, ed infine concludersi, come da consuetudine, nelle Marche. Scopriamo nei dettagli il: ILSi parte con la cronometro individuale, di appena 10 km, completamente pianeggiante, da Lido di Camaiore a Viareggio. La tappa successiva, adatta ai velocisti visto i 198 km tutti in linea, porterà da Camaiore a Follonica. La terza frazione, da Volterra a Gualdo Tadino, di 220 km, sarà la più lunga con tante insidie ...