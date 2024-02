Tiago Pinto saluta la Roma | la lunga lettera dell’ex giallorosso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 febbraio 2024) E’ finita l’avventura dialla. L’esperienza del dirigente inè stata altalenante e l’addio è stato inevitabile dopo le ultime vicende. “Vi auguro il meglio: non posso ringraziarvi abbastanza per questa straordinaria esperienza vissuta insieme, durante la quale mi sono impegnato al massimo per cercare di portarvi dove meritate, al vertice, in una posizione che fosse all’altezza della vostra grandezza come club e come città”. Sono le paroleGeneral Manager su Instagram. “Conserverò sempre dentro di me il vostro sostegno, la vostra passione e i vostri cuorinisti, che mi hanno conquistato all’Olimpico o in ogni momento in cui ci siamo incrociati in una delle vostre magnifiche strade. Ho sempre creduto nel progetto che abbiamo costruito e oggi ...