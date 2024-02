Testo | Festival del Libro a Firenze | Un Viaggio nella Magia delle Parole

first appeared on MoltoUomo.it.

I The Kolors sono in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo il grande successo ottenuto da "Italodisco", la band è pronta a esibirsi sul grande ...La Sad debutta in gara al Festival di Sanremo 2024 di Amadeus con il brano Autodistruttivo. Ecco il testo della canzone.Mannini - Spettacolare (A. Mininni –F. Xefteris- W. Guglielmi – G. Pollex) ...