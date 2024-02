Tesori misteriosi in mare | i ritrovamenti più assurdi nelle acque profonde

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 4 febbraio 2024) Rinvenimenti sul fondo del, ecco quali sono state le scoperte più emozionanti. Quando si parla di scoperte archeologiche si tende a considerare solo ciò che accade sopra il livello del. In realtà, una grande fetta va attribuita anche aisottomarini che offrono una nuova prospettiva sulle popolazioni che hanno abitato il pianeta prima di noi. Sub (cityrumors.it)L’archeologia suba permette di entrare in contatto con quelle che sono state le civiltà del passato, scoprendo città sommerse, manufatti, relitti che sono rimasti inalterati nel corso dei secoli – proprio grazie alla protezione dell’acqua. Alla scoperta dei più suggestiviarcheologici sui fondali acquatici Grazie allo studio dei ...