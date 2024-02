Terza categoria - Risultati | gol e classifiche Girone A» | Castiglione fa poker Girone B» | oggi c’è il posticipo

(Di domenica 4 febbraio 2024)"A": Pieve San Paolo - New Team 3-1 (Mangiò, Francesconi, Giusti, Fischietto), Casciana Po - Coreglia 1-1 (Salotti, Tulipano), Lammari - Atletico Fornoli 2-0 (Lencioni, Fejzaj), Lucca Ovest - Atl.1-4 (Gheri, Biggi, Giuntini 2, Angeli), Securjob - Filicaia Diavoli Rossi 0-2 (Bartolomei, Grandini), Villa Basilica - Ligacutiglianese 2-1 (Manzini, Del Magro 2 rigori), Cascio - Baston Villa Qrv 2-1 (Nikolli, Luti, Esposti). Classifica: Atl.35; Filicaia Diavoli Rossi, Pieve San Paolo 31; Cascio 30; Casciana Po 29; Lammari, Coreglia 27; New Team 25; Ligacutiglianese 18; Villa Basilica 15; Baston Villa Qrv, Fornoli 13; Lucca Ovest 11; Sp. Vagli 9; Securjob 0."B": Sporting Forte dei Marmi - Morianese 0-2 (A. ...

La Federazione Italiana Tennis e Padel, per il settore beach tennis, ha indetto i campionati nazionali di seconda e terza categoria indoor e quelli Tpra (per non agonisti), che da mercoledì 7 a domeni ...È soprattutto lo sprint a prendersi la scena nella prima giornata dei Campionati italiani juniores e promesse indoor che ad Ancona incorona i giovani più veloci. Nei 60 metri protagonista Alice Paglia ...Dopo cinque risultati utili consecutivi la Pro Patria affronta l'esame di maturità contro la terza forza del campionato, in esilio dal leggendario Nereo Rocco di Trieste per problemi al manto erboso.