TERZA CATEGORIA Il Bagnolo vince e resta nella scia dell’Alfero

Introdotta anche la categoria 10 km. La terza edizione si correrà il 17 febbraio, percorso invariato. Molti stranieri al via ...Nel girone "A" della competizione, la squadra di calcio Atl. Castiglione si conferma in testa alla classifica, seguita da Filicaia Diavoli Rossi e Pieve San Paolo. Nel girone "B", la Morianese si ...Domenica importante in Terza categoria con la capolista Paganico a riposo. Il San Quirico cerca di avvicinarsi, mentre la Virtus Amiata sfida il Batignano. Altri incontri in programma.