Terrorizzano e derubano i coetanei Quattro col braccialetto elettronico

(Di domenica 4 febbraio 2024) Avrebbero picchiato due giovani studenti per sottrargli una collanina d’oro, un borsello, una felpa e un telefono cellulare:per i componenti della baby gang. A finire ai domiciliari, sonoragazzi tra i 18 ed i 21 anni accusati di rapina aggravata e lesioni. A individuarli, gli uomini del Commissariato di Spoleto. I fatti sono accaduti in una serata di settembre. Ad agire sono state cinque persone che, dopo aver avvicinato due giovani studenti con un pretesto, li avevano violentemente percossi per poi sottrarre una catenina d’oro ed un borsello alla prima vittima, una felpa ed un cellulare alla seconda. Commessa la rapina, i giovani erano fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Non tutti, però, perché le ricerche della polizia e dei vigili urbani hanno permesso l’arresto in quasi flagranza di ...