Terremoto Pd | Cecchini non ci sta | Dobbiamo passare dalle primarie

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una poltrona per due candidate Dem. Lo tsunami-Pd a Capannoli potrebbe trovare un punto di caduta nellefra la sindaca uscente Ariannae la candidata ufficiale del Pd, Barbara Cionini, la cui consacrazione è un siluro per l’attuale prima cittadina. Ma è faida sui numeri. Ecco le parole di: "In merito a quanto uscito riguardo al comunicato del Partito Democratico di Capannoli e Santo Pietro Belvedere, mi preme precisare che la sottoscritta è stata invitata a non partecipare all’assemblea in programma lo scorso primo febbraio, in quanto persona interessata dalla discussione all’ordine del giorno. Mi risulta che siano già stati interessati gli organi di garanzia del partito, competenti per la verifica della correttezza delle procedure di quanto avvenuto nell’assemblea. Lo statuto del Pd, infatti, prevede ...