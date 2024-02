Terracina | San Domenico riapre con una mostra che educa alla memoria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 gennaio 2024- Un luogo della cultura che torna ad aprirsi all’insegna della bellezza, dell’arte, della storia e della. Presso lo splendido complesso di Sanè stata inaugurata la“Che il silenzio non sia silenzio”, uno spazio dellarealizzato dagli studenti del Liceo Leonardo da Vinci diin occasione del Giorno della. Un’instzione di straordinaria bellezza in uno scenario unico come quello del complesso di San, realizzata dagli artisti Raffaella Menichetti e Antonio Fasolo con gli studenti del Liceo Leonardo da Vinci coordinati dalle professoresse Maura Talone e Laura De Risi, con la collaborazione della professoressa Roberta De Luca ...