Tentativi di furto da finti carabinieri | allarme nel Sannio

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo stati informati daiche decine e decine di persone nella provincia di Benevento sono state contattate da falsie convocate presso altre Stazioni dell’Arma”. E’ l’sollevato da Pasquale Viscusi, sindaco di Frasso Telesino, e Rossano Insogna, sindaco di Melizzano. Le fasce tricolore denunciano una serie di pericolosidiche sarebbero stati orchestrati da individui che si spacciano per. “È questo un metodo per commettere furti” scrivono. Un subdolo stratagemma che, come riportato dai sindaci, sarebbe finalizzato ad allontanare i proprietari dalle proprie abitazioni per consentire a bande di malviventi di compiere furti indisturbati. “Quindi se dovesse capitare di essere contattati dai ...

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato hanno tratto in arresto due cittadini, responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso ...dell’esercizio li aveva costretti a continui ...Prosegue l’impegno dei Carabinieri in provincia di Cuneo nella repressione e nella prevenzione delle truffe e dei furti in danno delle persone anziane, fenomeno attuale che anche in questi giorni ha v ...Due 30enni sono stati identificati come i presunti autori di un tentativo di furto in un bar e un'edicola a Correggio. Sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso. Le indagini, suppo ...