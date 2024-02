Tennis | nuovo problema fisico per Holger Rune Lo staff minimizza ma…

E’ un Andy Roddick molto attivo nel corso del suo podcast ‘Served with Andy Roddick’. Dopo aver parlato di Carlos Alcaraz, non facendo mancare anche qualche critica, e di Daniil Medvedev, a sua detta ...In quel momento Berrettini era numero sei, Sinner decimo, poi grazie al lavoro dietro sono arrivati tanti giovani. E avendo una squadra così giovane la speranza è di poterla alzarla di nuovo".Comeback kid For the third match in a row, @BublikAlexander comes back from dropping the opening set, this time to defeat Auger-Aliassime 4-6 6-4 6-4 and advance to the Montpellier final!