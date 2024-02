Teatro Elicantropo di Napoli | in scena ‘Rosaria’ di Davide Iodice

Giovanna Sannino è un’attrice di grande successo che sta vivendo un periodo di grande popolarità. Originaria di Napoli, è diventata famosa grazie al suo ruolo di Carmela Velastra nella ...A Palazzo Reale la mostra omaggio a Domenico Morelli, Enzo Decaro in "Non è vero ma ci credo" di Peppino De Filippo, Dadà apre la rassegna Napoli Unplugged, Peppe Iodice in scena all'Augusteo e domeni ...Penultimo appuntamento di We love Enzo: giovedì 25 gennaio ore 20.30, in Sala Assoli, la rassegna dedicata da Casa del Contemporaneo alla lingua scenica di Enzo Moscato prosegue con Trianon, testo (ed ...