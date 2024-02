Taranto-Cisterna oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Superlega 2023 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tutto pronto per Gioiella Prisma, partita valevole per la sesta giornata di ritorno delladimaschile. La formazione di Ljubomir Travica, penultima in classifica, vuole sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti e allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall’altra parte della rete ci sono gli uomini di Guillermo Falasca, che vanno a caccia di un altro successo dopo quello ottenuto contro Piacenza. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di domenica 4 febbraio al PalaMazzola di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella ...