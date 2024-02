Taranto | cinghiale causa incidente mortale Gli agricoltori | “La tragedia è accaduta | ora la politica intervenga”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una donna di 48 anni ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava è finita contro un furgone, fermo in mezzo di strada, che pochi secondi prima aveva investito un grosso. L’è avvenuto sulla strada statale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castellaneta che hanno dovuto estrarre dalle lamiere il corpo della donna, le ambulanze del 118, i carabinieri della compagnia di Castellaneta e della stazione di Ginosa. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore. Ne dà notizia CiaItaliani Puglia in una nota: “Ciò che purtroppo temevamo e abbiamo sempre denunciato è accaduto ieri sera. Adesso ognuno deve prendersi le proprie responsabilità: combattiamo questa emergenza con strumenti adeguati perché sono in ballo vite umane” afferma l’associazione. ...