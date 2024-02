Tantra Club | la prima oasi naturista per scambisti e libertini sbarca sulle rive del Po

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Torino non ha il mare ma presto avrà la spiaggia. Non sarà per tutti però. Solo per chi ama la tintarella integrale e l’erotismo trasgressivo. Apre i battenti la prossima estate l’libertina con spiaggia artificiale e piscina. Per coppie e per singoli e singole. Si chiamae si estende su un’area di diecimila metri quadrati all’interno del parco del Meisino. Sarà, promettono sul sito e sulla pagina Facebook, un luogo dove arrivare sin dal mattino. Elegante e raffinato, con design ricercato e spazi innovativi: “l’unico vero Beachlibertino del Nord Italia per la più bella e giovanile movidadel Piemonte”. Proposta estiva dell’Hollywood, il locale perche richiama a Torino appassionati da tutta Italia, permetterà di ...