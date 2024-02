Tali e quali | il vincitore dell’edizione 2024 | “Adele” non ha rivali

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lo show televisivoha allietato il pubblico televisivo di Rai Uno per quattro diverse puntate, andate in onda nel sabato sera di Rai Uno. L’ultimo episodio dello show televisivo ha occupato la prima serata del 3 febbraioe ha decretato ilassoluto. A condurre il programma televisivo, come sempre, Carlo Conti, mentre i giudizi sugli artisti in gara sono stati emessi dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Loretta Goggi e un sosia che impersonava Beppe Grillo. A trionfare nella gara dell’ultima puntata è stata Francesca La Colla che impersonava. La cantante, poi, ha dovuto sfidare gli altri artisti che si sono classificati al primo posto nelle precedenti puntate per decretare ilassoluto ...