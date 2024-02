Tajani | “Sosterremo la famiglia Salis Salvini? Il silenzio è d’oro…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il ministro degli Esteri parla al CorSera e fa il punto della situazione sulla ragazza detenuta in Ungheria, ma non soloa tuttotondo. Parla di tutto il ministro degli Esteri e vice-Premier, dal caso, fino ai conflitti e anche sulla querelle che vede il governo scontrarsi con Stellantis e la Fiat. Non molla nessun argomento ed è abbastanza chiaro su ogni tema, anche se quello che più gli preme adesso è cercare di far ottenere a Ilaria, la ragazza italiana e attivista detenuta in Ungheria e che tante polemiche ha suscitato, a causa della sua incarcerazione e modo di essere condotta in aula. “Quelle immagini ci hanno turbato, ma non la lasceremo mai sola, né lei, né la sua, anche se c’è da ricordare che nel mondo ci sono 2400 detenuti italiani che hanno bisogno di assistenza“, ricorda ...