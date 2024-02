Tajani | Budapest disposta ad ascoltarci

"Io non prendo posizioni politiche. Anche perché rischierei di danneggiare il detenuto. Quando si negozia il silenzio è d'oro" "Si sono mossi in ... (sbircialanotizia)

Antonio Tajani : «Su Ilaria salis Budapest è disposta ad ascoltarci . Sosterremo famiglia e avvocati»

Il ministro degli Esteri Tajani: «Colpiti da come è stata condotta in tribunale. Finché non viene condannata per me è innocente. Non prendo ... (corriere)