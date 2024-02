Sviene sulla Roma-Lido e cerca le persone che l’hanno soccorsa | “Voglio ringraziare tutti”

Fabio Testi, infatti, racconta che “mi avevano già fatto tre provini e non aveva ancora il contratto. Allora chiesi a De Sica se mi aveva preso o no e lui se l’è presa con la produzione, mi ha ...I gieffini sono anche stati chiamati in confessionale laddove sono stati aggiornati sulla situazione. Appare probabile ipotizzare che a ciascuno di loro sia stato chiesto per il momento di non parlare ...Paura per Paolo Pierobon, l'attore di 57 anni ha avuto un malore durante lo spettacolo al Teatro Sociale di Trento ...