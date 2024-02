Sull' intelligenza artificiale si giocherà il futuro dei mercati finanziari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il fervore con cui Wall Street ha accolto i risultati del quarto trimestre di Meta, già Facebook, ha quasi dell'incredibile, dopo la sonora bocciature di Google e il tiepido entusiasmo per Microsoft, che in verità è regina assoluta della capitalizzazione di borsa insieme a Apple, ben altra sorte è stata riservata al gioiello di Zuckerberg. In verità sembra che gli analisti internazionali vedano solo l'come la nuova gallina dalle uova d'oro. E il risultato di Meta ne è chiara conferma. Il più grande mercatoo del globo, la cui capitalizzazione è pari a circa il 70% sul totale delle borse mondiali, con l'Europa che si avvicina al 15% e la Cina che sta sotto il 5%, resta vincolato al corso dell'inflazione e addendi, occupazione, materie prime, energia, in attesa delle decisioni che le due maggiori ...